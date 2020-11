Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban ii ia apararea ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, dupa ce demnitarul declarase ca „toti romanii sunt vinovati” pentru ceea ce se intampla in sistemul de sanatate.

- Guvernul anunța ca s-a decis ca DSP și IGSU sa formeze echipe mixte pentru verificarea tuturor secțiilor de terapie intensiva din țara. Asta dupa ce au murit 10 oameni in cumplita tragedie de la Spitalul Județean Neamț. La ora 10, premierul Ludovic Orban a participat la ședința de lucru cu ministrul…

- Reuters, Le Monde, BBC, Euronews au relatat despre incendiul in care cel puțin 10 romani grav bolnavi de covid și-au pierdut viața, sambata seara, in spitalul Piatra Neamț. “In legislația viitoare, toate spitalele publice vor fi coordonate de ministerul sanatații”, este declarația centrala a narațiunii…

- Unul dintre supraviețuitorii tragediei din clubul Colectiv, implicat in campaniile privind imbunatațirea condițiilor in care sunt tratați marii arși in sistemul medical romanesc i-a cerut, sambata noapte, demisia ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Regizorul Mihai Grecea il acuza pe reprezentantul guvernului…

- Primele teste rapide de detecție a antigenelor SARS COV-2 vor fi distribuite, de joi, unitaților de primiri urgențe din țara, pentru decolmatarea unitaților sanitare, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru, in cadrul unei conferințe de presa susținuta miercuri la Sibiu. Intr-o prima tranșa vor…

- Persoanele cu simptomatologie specifica noului coronavirus care se vor prezenta la vot vor fi indrumate pe un circuit separat și vor vota intr-o cabina “dedicata”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Oficialul a fost intrebat ce se va intampla daca unele persoane care sunt infectate, confirmate…

- Cadrele didactice trebuie sa se adapteze astfel incat sa poata sa predea si pentru copiii din clasa si pentru cei care urmaresc lectiile online, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban. „E necesara o adaptare. Cadrele didactice trebuie sa inteleaga faptul ca situatia in care ne gasim este o situatie…

- Cei doi miniștri, Monica Anisie de la Educație și Nelu Tataru de la Sanatate au primit, luni, la ședința de guvern, un ultimatm cu privire la regulile de deschidere a școlilor. “In cursul zilei de astazi sa ajungeți la o forma aproape definitiva a ordinului pentru deschiderea școlilor, astfel incat…