Jucatorii echipei Farul Constanta trebuie sa fie foarte pragmatici in returul play-off-ului Superligii de fotbal, pentru a putea sa-si indeplineasca "visul" de a deveni campioni, a afirmat, vineri, antrenorul Gheorghe Hagi, inaintea meciului cu Sepsi OSK.

Antrenorul formatiei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca nu crede ca etapa a 5-a a play-off-ului Superligii de fotbal va fi decisiva in lupta pentru castigarea titlului de campioana, sperand la o victorie cu Rapid pentru a pastra o distanta apreciabila in…

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanta, s-a declarat nemultumit de prestatia formatiei pe care o antreneaza in meciul pierdut luni seara, la Bucuresti, cu FCSB, potrivit news.ro„Nu am fost noi azi! Nu am stiut sa ne facem contraatacul cum il faceam noi, am avut foarte putina calitate in…

Farul Constanța are cei mai mulți jucatori in echipa etapei a treia din play-off/play-out, anunțata marți de Liga Profesionista de Fotbal. De asemenea, Gheorghe Hagi a fost desemnata ntrenorul etapei pentru a opta oara in acest sezon.Potrivit LPF, portarul etapei a fost desemnat Ștefan Tarnovanu…

Antrenorul echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Universitatea Cluj a devenit oglinda tehnicianului Nelutu Sabau, foarte disciplinata tactic, si ca formatia sa va avea un meci greu vineri, in etapa a 29-a a Superligii de fotbal.

Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid, a fost fericit ca echipa sa a castigat meciul de miercuri, de la Botosani, scor 2-1, dupa ce a fost egalata in minutul 90.

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 1-1, ca formatia sa, cu putin noroc, ar fi obtinut toate cele trei puncte, potrivit news.ro.

Tehnicianul echipei CS Mioveni, Nicolae Dica, a declarat vineri seara, dupa meciul cu Rapid, scor 0-0, ca formatia sa a avut noroc si a obtinut "un rezultat mare".