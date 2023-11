Stiri pe aceeasi tema

- Romania – Elvetia LIVE VIDEO este in aceasta seara, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Tricolorii lui Edi Iordanescu lupta pentru a se mentine pe primul loc. Romania are 19 puncte, in timp ce Elvetia, calificata si ea la EURO, are 17 puncte. Romania si-a asigurat prezenta la EURO…

- Premierul Marcel Ciolacu a felicitat echipa naționala de fotbal pentru calificarea la EURO 2024, primul turneu final pentru Romania dupa o pauza de opt ani. „Calificareee! Suntem la EURO, in sfarșit! Bravo, baieți! Dupa ani de zile de așteptare chinuitoare, i-ați facut din nou fericiți pe romani!”,…

- Mesajul lui Gica Hagi, dupa ce Ianis Hagi a marcat golul victoriei care a dus Romania la EURO 2024. Nationala condusa de Edi Iordanescu a castigat cu 2-1 meciul cu Israel, gratie golurilor marcate de George Puscas si Ianis Hagi. Romania va sarbatori calificarea la meciul cu Elvetia de marti seara. Ultimul…

- Romania a cazut un loc in clasamentul FIFA. „Tricolorii" ocupa, acum, locul 48. Inaintea ultimelor doua meciuri din preliminariile EURO 2024, Romania ocupa primul loc, cu 16 puncte, la unul distanța de Elveția și la 4 de Israel, care are doua meciuri mai puțin disputate.Romania mai are de jucat cu Israel…

- Echipa nationala U21 a Romaniei a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, echipa nationala U21 a Armeniei, intr-un meci contand pentru grupa E a calificarilor pentru Euro U21 din 2025, potrivit news.ro.Pe stadionul Giulesti, tricolorii lui Daniel Pancu au deschis scorul prin Vulturar, in…

- Gica Popescu si Edi Iordanescu au avut un schimb dur de replici la miezul noptii, dupa meciul Belarus – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor pentru calificarea la EURO 2024, care a fost LIVE VIDEO pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Fostul fundas al Generatiei de Aur a criticat jocul tricolorilor.…

- Gabi Balint a avut un discurs vehement dupa Romania – Israel 1-1. Ca si Viorel Moldovan, fostul mare international roman a dat de pamant cu nationala lui Edi Iordanescu. Gabi Balint a criticat mai multi jucatori si a spus ca nationala Romaniei a fost surclasata in duelurile una la unu. Gabi Balint,…

- Nu ne mai desparte foarte mult timp pana la dubla pe care echipa nationala de fotbal o va disputa impotriva Israelului si a celor din Kosovo. Romania se afla pe locul al doilea in Grupa I a preliminariilor Campionatului European de Fotbal care va avea loc in 2024 in Germania.„Tricolorii” au strans 8…