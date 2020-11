Stiri pe aceeasi tema

- AS Roma a invins-o pe CFR Cluj in Gruia, scor 2-0. Dan Petrescu, antrenorul campioanei Romaniei, a tras concluziile dupa o noua infrangere cu italienii. Ce șanse de calificare mai are CFR Cluj? GSP are calculele! Citește AICI cronica partidei CFR Cluj - AS Roma 0-2 „Bursucul” reclama penalty-ul din…

- Meciul AS Roma – CFR Cluj, contand pentru etapa a treia a grupei A a Ligii Europa, a inceput, joi seara, pe Stadionul Olimpic din Roma.Cele doua echipe evolueaza in urmatoarele formule: AS Roma: Pau Lopez – Fazio, Ibanez, Kumbulla – Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola – Villar,…

- Cosmin Curelea (36 de ani), antrenorul secund al lui CFR Cluj, a comentat victoria echipei sale cu FC Voluntari, scor 1-0. In absența lui Dan Petrescu, care este suspendat, la flash-interviul de la final și-a facut apariția secundul „Bursucului”, Curelea. Acesta a laudat prestația fotbaliștilor campioanei:…

- CFR Cluj a invins formatia bulgara TSKA Sofia, cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ”Vasil Levski” din Sofia, in primul sau meci din Grupa A a Europa League la fotbal, informeaza AGERPRES . Campioana Romaniei s-a impus prin golurile marcate de Mario Rondon (53) si Ciprian Deac (74 – penalty).…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, și-a pierdut increderea in prima reprezentativa a Romaniai. „Daca generatia mea pierdea trei meciuri la rand, nu stiu ce se intampla. Pentru ca noi ne calificam la Mondiale de pe primul loc, la Europene de pe primul loc si am tot fost criticati.…

- CFR Cluj a invins-o pe Hermannstadtr, 1-0, grație golului marcat de Vinicius, și a acumulat 7 puncte in primele trei etape din Liga 1. La finalul partidei, Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a analizat prestația echipei sale și a spus ca s-ar fi așteptat sa aiba maximum de puncte dupa aceste trei…

- CFR Cluj o va infrunta duminica pe Hermannstadt, intr-o partida din etapa a treia a Ligii 1. Dan Petrescu, tehnicianul ardelenilor, a prefațat meciul in cadrul unei conferințe de presa, enumerand jucatorii pe care nu se va putea baza „Avem ceva probleme. Ciprian Deac nu va juca, nici Chipciu nu va juca,…