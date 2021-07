Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi, ca lupta pentru șefia formațiunii pe Capitala se anunța a fi “interesanta”, candidații fiind Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu (USR) și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații (PLUS). “Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat ca in octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a alianței, iar el va candida pentru funcția de președinte. “In 2 sau 3 octombrie, in prima sambata din octombrie, o saptamana dupa liberali”, a spus Barna, la TVR 1, referitor la data…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a anunțat, joi, ca va intra in competiție pentru șefia USRPLUS la congresul care va avea loc in toamna. “Am participat la toate luptele pe care USR PLUS le-a avut. Intenționez sa merg mai departe”, a spus Barna. „Este intotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am…

- Toate spitalele de boli infecțioase din Romania sunt inchise pacienților cu HIV/SIDA, deoarece se trateaza doar COVID-19, fapt ce pune in mare dificultate pacienții seropozitivi de peste un an de zile, avertizeaza Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Pandemia…

- Romania l-a declarat luni persona non grata pe Alexey Grishaev, adjunctul atasatului militar rus la Bucuresti. Joi, au aparut imagini cu cetațeanul rus expulzat din Romania pentru acuzații de spionaj militar. Alexey Grishaev, fost adjunct al atașatului militar al ambasadei Rusiei la București, apare…

- Copreședintele USR-PLUS, Dan Barna, promite ca va scrie o carte in care va dezvalui toate scandalurile politice prin care a trecut coaliția guvernamentala. Vicepremierul a declarat, luni seara la Digi24, ci a inceput sa stranga deja notițe pentru manuscris. „Cam de o luna de zile am inceput sa țin…

- Copreședintele USR-PLUS crede ca trebuie gasite soluții pentru a indemna cat mai mulți oameni sa se vaccineze, iar una dintre acestea ar fi ca primarii sa se implice in fiecare comunitate, ca in campania electorala. “Pentru a-și obține voturile, edilii sunt foarte creativi in a ajunge cu mesajul la…

- Copreședintele USR-PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, joi, ca Birourile Naționale Reunite ale alianței au decis sa-și retraga sprijinul politic pentru premierul Florin Cițu. Barna, care a exprimat opiniile transmise și intr-un comunicat de presa al USR-PLUS, a precizat ca USR-PLUS cere o reuniune…