- Emisiunea ”Vorbește Lumea” se desfașoara astazi intr-o alta formula. In locul Lorei, venita nu de mult in echipa show-ului de la Pro TV, a aparut Anna Lesko, de asemenea parte a proiectului de ceva vreme, in cadrul careia gatește diferite preparate din țara natala, Republica Moldova. Pentru moment,…

- Alexandra Dinu, jurata de la „Romanii au talent” și actorul Jeffrey Greenstein traiesc o frumoasa poveste de dragoste din 2014. In aceasta perioada insa, actrița se afla in Romania, iar Valentines Day a prins-o la munte, fara iubit. Vedeta se considera o persoana romantica, insa nu sarbatorește ziua…

- Intrata virtual in direct in platoul emisiunii Vorbește Lumea , Alina Laufer a oferit noi detalii privind starea ei și a bebelușilor ei de sanatate. Vedeta este insarcinata in 7 luni. Alina mai are o fiica, Karina, in varsta de 13 ani, din fostul mariaj cu artistul Jorge. Alina Laufer, noi detalii despre…

- Adela Popescu este insarcinata pentru a treia oara, iar anunțul a fost facut in direct la „Vorbește Lumea”, cand vedeta s-a și retras de pe micile ecrane, locul ei in platou fiind luat de Lora. Acum, vedeta a facut o dezvaluire neașteptata pe blogul ei. Vedeta a dus pe lume doi baieți: Alexandru și…

- Dupa ce au anunțat ca vor deveni parinți pentru a treia oara, Adela Popescu și Radu Valcan și-au luat cei doi baieți și au mers intr-o mini vacanța la munte. Vedeta a intrat in direct la Vorbește Lumea, dupa ce Cove și Lora au vrut sa afle cum se simte actrița, la scurt timp dupa ce s-a retras de la…