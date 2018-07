Stiri pe aceeasi tema

- Postarea unui britanic pe Twitter a devenit virala dupa ce a povestit ca a primit de la vecinul sau roman o Savarina. Incantat de gest, dar și de gustul prajiturii, britanicul a pus o poza cu desertul romanesc alaturi de un mesaj in care povestește cum a ajuns in posesia lui. Postarea a devenit virala…

- Un barbat din Marea Britanie a povestit pe Twitter cum un vecin al sau, roman, incantat ca a gasit acolo, pentru prima data savarina, a cumparat toate prajiturile de acest fel dintr-un magazin și i-a oferit ș...

- Presedintele bolivian Evo Morales a fost supus unei operatii pentru inlaturarea unei ''mici tumori'' care a fost detectata in timpul unei verificari de rutina, a scris el miercuri intr-o postare pe Twitter, potrivit Reuters. In varsta de 58 de ani, Morales, care este la…

- Expert in securitate cibernetica, hacker-ul pe nume Daniel Beckwitt planuia construirea unui buncar subteran care sa il protejeze de „amenintari internationale” cum ar fi un atac nuclear din partea Coreei de Nord. Surprinzator este ca Beckwitt a tinut prezentari pe teme de securitate in cadrul DefCon…

- Presedintele SUA Donald Trump anunta pe Twitter ca o delegatie americana se afla in Coreea de Nord pentru a stabili detaliile summit ului cu Kim Jong Un si isi exprima increderea in potentialul stralucit al Coreei de Nord, scrie Romania TV. Delegatia noastra a sosit in Coreea de Nord pentru a pregati…

- Statul roman nu a cumparat niciun teren agricol din 2014, desi are drept de preemtiune, de cand strainii au primit liber la astfel de achizitii, arata un document oficial al Ministerului Agriculturii. In schimb, tot de atunci ofertele de vanzare anuale au crescut de 3 ori.

- Fotbalistul roman Razvan Marin nu va mai juca in acest sezon pentru Standard Liege, din cauza unei accidentari la glezna, care l-a facut sa rateze si meciul cu Genk, de duminica, a anuntat marti cotidianul Le Soir. Razvan Marin s-a accidentat la antrenamentul de vineri, dupa un contact…