Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Kovacs l-a eliminat pe Frank Anguissa in Milan – Napoli 1-0. Arbitrul roman i-a dat doua cartonase galbene lui Anguissa in doar 4 minute. Primul galben primit de Anguissa in minutul 70 dupa un fault asupra lui Theo Hernandez. Peste numai 4 minute, Anguissa avea sa primeasca al doilea cartonas…

- Real Madrid – Valladolid 6-0, Napoli – AC Milan 0-4 si PSG – Lyon 0-1, au fost meciurile tari de astazi, din campionatele puternice din Europa. „Galacticii” au obtinut o victorie categorica. Karim Benzema a fost in forma maxima, si a reusit un hat-trick in doar sapte minute. Meciurile tari de astazi,…

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a comentat tragerile la sorți ale „sferturilor” Ligii Campionilor și prevede o caștigatoare surpriza. Fost jucator in Italia la Inter, Juventus și Fiorentina, Adi Mutu spera ca trofeul Ligii Campionilor va fi caștigat tot de o echipa din Peninsula.…

- Liga Campionilor continua in aceasta saptamana cu meciuri din prima mansa a optimilor de finala. Astazi se joaca: Eintract Frankfurt (Germania) – Napoli (Italia); Liverpool (Anglia) – Real Madrid (Spania), acesta din urma fiind arbitrat de o brigada din Romania, cu Istvan Kovacs la centru. Citește și:…

- A fost fotbal-spectacol in Europa! Real Madrid a remizat cu Real Sociedad in derby-ul din La Liga. A fost show si in Italia, acolo unde Napoli – AS Roma s-a terminat 2-1. Giovanni Simeone a inscris un gol urias pentru liderul din Serie A, in Derby del Sole. Cele mai tari partide au fost in […] The post…

- Ce a scris presa din Germania, dupa ce Andreas Ivan a debutat la 28 de ani in Bundesliga. Andreas Ivan a debutat la 28 de ani in Bundesliga. Jucatorul lui Schalke a fost trimis in teren in cosmarul cu Leipzig, care a castigat cu 6-1. Ivan a fost trimis in teren la scorul de 4-0 […] The post Ce a scris…

- Bruno Giordano (66 de ani), fostul star din perioada primului titlu de-acum 36 de ani, zice ca Napoli entuziasmeaza Italia și Europa cu jocul sau. Eșecul cu Inter (0-1) a fost doar un accident. Cu o etapa inaintea sfarșitului turului in Serie A, Napoli s-a desprins la noua puncte de Milan și zece fața…

- Napoli a umilit-o pe Juventus in derby-ul de titlu din Serie A și a pus o diferența de 10 puncte intre ea și rivala din Italia. Meciul era de o importanța deosebita pentru cele doua echipe, iar formația napoletana a tranșat hotarat soarta meciului. Cu un Victor Osimhen in mare forma, napoletanii s-au…