- Romanul Andreas Ivan a debutat la Schalke in meciul cu RB Leipzig, pierdut de „mineri” cu scorul de 1-6. Andreas Ivan a fost adus la echipa a doua a lui Schalke, liber de contract, in vara anului trecut, de la Rot Weiss Ahlen. Romanul Andreas Ivan a debutat la Schalke in meciul cu RB Leipzig […] The…

- Liverpool – Chelsea 0-0. A fost o remiza spectaculoasa pe Anfield, intre echipele lui Jurgen Klopp și Graham Potter. In urma acestui rezultat, Liverpool a urcat pe locul 8, in timp ce Chelsea ramane pe 10. Liverpool – Chelsea 0-0 Fina de meci! Liverpool și Chelsea au incheiat la egalitate, 0-0. Min.…

- Antrenorul de la Rangers a oferit ultimele detalii despre revenirea lui Ianis Hagi. Tehnicianul a oferit chiar și o data la care fiul „Regelui” ar putea fi din nou pe teren. Ianis Hagi s-a accidentat la inceputul anului precedent. Dupa un proces lung de recuperare, in care a fost supus și unei operații,…

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- Gareth Southgate se afla aproape de desparțirea de naționala Angliei. Contractul selecționerului de 52 de ani expira abia in iarna anului 2024, dar eliminarea in sferturile Campionatului Mondial din Qatar s-ar putea dovedi decisiva in privința viitorului sau. O discuție finala intre Southgate și Federația…

- Cosmin Contra este tot mai aproape de a o prelua pe Al Nasr Dubai! Presa din Emirate a facut anuntul, si noteaza faptul ca fostul selectioner a fost prezent la ultimul meci al trupei pe care ar urma sa o antreneze. Cosmin Contra este liber de contract din vara, atunci cand si-a incheiat intelegerea…