Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel din Lugoj a scris un mesaj extrem de dureros pentru tatal care l-a abandonat. Baiețelul in varsta de 12 ani și-a așternut toate gandurile pe o foaie de hartie, cu lacrimi in ochi, pe care a avut puterea sa il posteze pe Facebook.

- S-au implinit doi ani de la plecarea de pe aceasta lume a maestrului Cornel Patrichi, dar timpul pare ca nu va cicatriza rana din sufletul soției sale. Indurerara ca barbatul iubit a murit, Cornelia Patrichi a facut public un mesaj impresionant la care cu greu iți poți stapani lacrimile. Gandurile sale…

- Fericire mare in familia lui Andrei Pleșu! Fostul ministru a devenit, din nou, bunic! Unul dintre baieții lui a facut fericitul anunț pe pagina sa de Facebook. Fostul ministru Andrei Pleșu are doi baieți, Matei și Mihai. Ultimul este proprietarul unei galerii de arta. In trecut, el s-a aflat intr-o…

- Tanarul care și-a pierdut viața in urma accidentului care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 66, in comuna Draguțești, era fratele vitreg al solistei trupei Dj Project, Mira. Tatal adolescentului este casatorit cu mama cantareței. Robert Cimpoieru era pasager in mașina…

- Actorul Gheorghe Visu, cel care a dat viata celebrului personaj din serialul ,,Inima de Tigan”, a facut un anunt pe care iubitorii de teatru și film romanesc nu l-au primit cu bucurie. Indragitul actor ajuns la varsta de 66 de ani a dat de ințeles ca are de gand sa se retraga definitiv din viața artistica:…

- Mariana Pitigoi Maracine a murit astazi, dupa o batalie de cateva luni cu cancerul. Dupa decesul cunoscutei interprete de muzica populara au aparut mai multe mesaje cutremuratoare pe Facebook.