- Cristiano Ronaldo este in fiecare zi in atenția fanilor, iar orice gest al sau il aduce pe prima pagina a ziarelor. Așa s-a intamplat și la partida Portugalia – Ghana de la Campionatul Mondial, cand jucatorul a scos ceva din șort și a inceput sa manance. Federația a explicat ce s-a intamplat. Federația…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a deschis scorul din penalty in meciul Portugalia - Ghana 3-2, primul al lusitanilor la Campionatul Mondial 2022, și a sarbatorit reușita „alaturi” de Leo Messi In minutul 65, atacantul care tocmai și-a reziliat contractul cu Manchester United a marcat din penalty și a…

- Emoții pentru Mircea Lucescu și Dinamo Kiev la meciul disputat duminica seara: partida cu Ruh Liov a fost intrerupta de urgența, in a doua repriza, din cauza unei alerte de raid aerian. Celebrul antrenor a povestit la Digi24 ce s-a intamplat din acel moment.

- Știm foarte bine ca Viorel Moldovan are doua mari placeri in viața. Fostul tehnician de pe banca de la Rapid nu știe cum sa iși imparta timpul mai bine, astfel incat sa aiba timp atat pentru cariera, cat și pentru cei doi patrupezi cu care iși ocupa tot timpul liber. Cum a fost surprins de aceasta data antrenorul…

- Cristiano Ronaldo a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa 13 minute disputate din meciul Cehia - Portugalia, din etapa a cincea a fazei grupelor Ligii Națiunilor. {{639890}}Dupa o minge trimisa in careu de William Carvalho, atacantul lui Manchester United a avut un duel pentru balon cu Tomas Vaclik,…