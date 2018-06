Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea dintre Kim Kardashian si Donald Trump, din urma cu doua saptamani, produce deja efecte. Kim este preocupata acum de reforma in inchisori si a reusit sa elibereze o detinuta, dupa ce aceasta a petrecut mai bine de 20 de ani in spatele gratiilor. Alice Johnson (stanga), alaturi de fiica ei.…

- Brigitte Sfat are un nou membru in familia ei. Bruneta a postat pe contul de socializare o imagine, in care fetița ei ține in brațe un pui de pisica. Brigitte a decis sa iși mareasca familia si a decis sa isi ia o pisica. Este vorba despre un pui din rasa Scottish Fold de care bruneta este foarte incanta.…

- Donald Trump o grațiaza pe batrana de 63 de ani inchisa pe viața, dupa ce Kim Kardashian a facut lobby pentru ea. Alice Marie Johnson fusese condamnata pe viața și inchisa, in anul 1996, alaturi de alte 15 persoane, pentru o infracțiune lipsita de violența, asociata consumului și traficului de droguri,…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, nu-l va insoti pe sotul sau Donald Trump la summitul G7 din Canada, la sfarsitul acestei saptamani, si nici la summitul de la Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe 12 iunie.

- Romanca si fiicele sale de patru luni, respectiv un an si jumatate, erau tinute captive in casa in care locuiau, in Almeria. Femeia a reusit sa-si anunte familia din Romania de calvarul prin care trece de mai bine de un an intr-un moment de neatentie al partenerului ei. Imediat, mama tinerei a mers…

- Mike Pompeo, secretarul de stat american, a declarat joi ca Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile adresate de Washington privind pregatirile logistice pentru summitul din 12 iunie. Ulterior, Donald Trump a anunțat anularea intalnirii cu liderul Coreei de Nord. …

- Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile Washingtonului legate de pregatirile logistice pentru summitul de la 12 iunie, a declarat joi secretarul de stat american Mike Pompeo, dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat anularea intalnirii prevazute sa aiba loc in Singapore cu liderul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a reusit sa-l surprinda pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, aflat in vizita de stat la Washington. In timp ce ambii se aflau in fata camerelor de luat vederi, liderul Casei Albe a facut un gest care l-a lasat fara replica pe seful de la Elysee. Macron…