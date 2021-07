Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CFR Cluj a invins-o destul de greu pe nou-promovata FC U Craiova 1948, cu scorul de 3-2 (2-2), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a Ligii I de fotbal. CFR, la al patrulea meci oficial in noul sezon (Supercupa Romaniei si doua in preliminariile Ligii Campionilor),…

- Tahiri este al treilea jucator prezentat oficial de CFR Cluj dupa Jonathan Rodriguez și Rachid Bouhenna, dar sunt așteptați și alți jucatori la echipa pregatita de Șumudica. „Bine ai venit, Anas Tahiri! Clubul CFR 1907 Cluj anunța transferul…

- CFR Cluj și-a prezentat azi al treilea transfer al verii: mijlocașul Anas Tahiri (26 de ani). Dupa Rachid Bouhenna și Johnatan Rodriguez, campioana a oficializat azi transferul lui Tahiri, mutare anunțata in exclusivitate de Gazeta Sporturilor. Bine ai venit, Anas Tahiri! Clubul CFR 1907 Cluj anunța…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, este entuziasmat sa lucreze cu Anas Tahiri (26), mijlocașul central transferat de campioana Romaniei in aceasta vara. Mutarea anunțata in exclusivitate de GSP.ro in luna mai l-a uimit pe noul antrenor de la CFR Cluj. Anas Tahiri, mijlocaș central…

- CFR Cluj a oficializat transferul lui Rachid Bouhenna (29 de ani). Ultima data la Sepsi, stoperul va evolua din sezonul viitor in Gruia. Transferul lui Bouhenna a agitat apele in play-off-ul Ligii 1, sezonul trecut. Sepsi s-a simțit tradata de comportamentul stoperului de 29 de ani, pus capitan la un…

- Multe surprize la inceput de iunie: numirea lui Adrian Mutu antrenor la FC U Craiova 1948, „Universitatea lui Mititelu”, promovarea Mioveniului, in meci de baraj cu Hermanstadt, și instalarea ca antrenor la...

- Basarab Panduru (50 de ani) a remarcat o diferența de intensitatea intre cele 3 meciuri de play-off din acasta etapa, Sepsi - CFR 0-1, Botoșani - Craiova 1-1 și Clinceni - Sepsi 0-2. Clinceni - FCSB, totul AICI Marinos Ouzounidis, antrenorul celor de la Craiova, s-a plans de duritațile din remiza cu…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) va finanța cu 250 milioane euro construcția unui nou spital regional in Iași. Acesta va avea 850 de paturi și va oferi asistența medicala specializata pentru 3,2 milioane de oameni din nord-estul Romaniei. Noul spital va fi primul din Romania care va beneficia de…