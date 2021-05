Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, a dezmintit marti ca agentia pe care o conduce s-ar afla la originea atacului cibernetic SolarWinds de anul trecut, ceea ce a dus la piratarea a noua agentii federale americane si a sute de companii din sectorul privat, potrivit…

- Seful Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, a dezmintit marti ca agentia pe care o conduce s-ar afla la originea atacului cibernetic SolarWinds de anul trecut, ceea ce a dus la piratarea a noua agentii federale americane si a sute de companii din sectorul privat, potrivit…

- Politica ”biciului și a zaharelului” este inaplicabila in cazul Rusiei, a declarat, in cadrul emisiunii ”Marele joc” a postului de televiziune ”Pervii kanal”, secretarul de presa al președintelui rus, Dimitri Peskov, recomandand Washingtonului sa evite utilizarea frecventa a conjuncției ”dar”, scrie…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca a sosit momentul detensionarii, dupa ce a impus noi sancțiuni Rusiei, spunând ca exista înca loc pentru ca cele doua țari sa lucreze împreuna. Biden l-a îndemnat astfel pe omologul sau rus Vladimir Putin sa se abțina de la orice…

- Joe Biden i-a propus marți omologului sau rus Vladimir Putin sa organizeze o reuniune la nivel înalt "într-o țara terța" în "urmatoarele luni" pentru a "construi o relație stabila și previzibila cu Rusia", a anunțat Casa Alba, potrivit AFP.Într-o…

- Aproape jumatate din ruși afirma ca disidentul Alexei Navalnîi a fost încarcerat pe buna dreptate pentru încalcarea condițiilor cauțiunii sale, potrivit unui sondaj independent publicat luni și citat de Moscow Times.Un sondaj realizat de Centrul Levada afirma ca 48% din respondenți…

- Pe 26 martie se implinesc 21 de ani de la alegerile prezidențiale din Rusia, in urma carora Vladimir Putin a preluat puterea. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca din adolescența. Anul 1989 il gasește in serviciul KGB, la biroul…

- Serviciul de Informații Externe al Estoniei a constatat ca, în pofida pandemiei de coronavirus, Rusia se pregatește pentru un conflict la scara larga cu NATO - potrivit unui material difuzat de ERR, televiziunea publica din Estonia, scrie RBC, potrivit Rador.Anul trecut, Federația Rusa a extins…