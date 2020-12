Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca nu s-a ajuns, in discuțiile dintre PNL, USR-PLUS și UDMR, la negocierea cu privire la ce partid va prelua funcția de ministru al Sanatații. Intrebat daca dorește sa ramana in continuare la conducerea instituției, Tataru a declarat ca iși dorește sa faca…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat, luni seara, ca inca 600.000 de doze de vaccin antigripal destinate pacienților din categoriile de risc au fost trimise catre medicii de familie, iar restul pana la aproape trei milioane vor ajunge pana la inceputul lunii viitoare. Ministrul Sanatații…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru spus, despre un eventual lockdown, ca nu crede ca este cazul și a vorbit despre restricțiile care se impun local, in fiecare comunitate unde exista o transmitere accentuata, masuri care ar trebui sa ramana și pentru o perioada de dupa, cand vedem ca avem o scadere a numarului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca sunt 11 judete cu peste 100 de cazuri de COVID-19, plus Bucuresti, si ca este in lucru o Ordonanta de Urgenta astfel incat cazurile oligosimptomatice si asimptomatice sa ramana la domiciliu, insa sub supravegherea medicilor de familie.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, intrebat ce vor face medicii și autoritațile daca se depașesc 3.000 de cazuri de Covid pe zi, a raspuns: „Ce facem și cu aceste 2.500 de cazuri. Mergem in toata țara și cautam paturi de terapie intensiva acolo unde sunt goale”. Nelu Tataru a fost intrebat, marti seara,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, intrebat ce vor face medicii și autoritațile daca se depașesc 3.000 de cazuri de Covid pe zi, a raspuns: „Ce facem și cu aceste 2.500 de cazuri. Mergem in toata țara și cautam paturi de terapie intensiva acolo unde sunt goale”. Nelu Tataru a fost intrebat, marti seara,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, intrebat ce vor face medicii și autoritațile daca se depașesc 3.000 de cazuri de Covid pe zi, a raspuns: „Ce facem și cu aceste 2.500 de cazuri. Mergem in toata țara și cautam paturi de terapie intensiva acolo unde sunt goale”.Nelu Tataru a fost intrebat,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, intrebat daca se așteapta sa creasca infectarile cu noul coronavirus in școli, a raspuns ca se așteapta ca lumea sa respecte regulile. Daca urmarim zilnic creșterea numarului de cazuri, acestea chiar vor crește, e de parere ministrul. Nelu Tataru a fost intrebat, sambata,…