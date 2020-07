Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a spus, luni seara, la Digi24, ca angajații MAI și cei de la structurile de control nu pot fi prezenți in toate locurile in care oamenii nu respecta regulile pentru evitatarea infectarii cu COVID."Nu pot fi prezenți peste tot polițiștii, jandarmii, ANSVSA. E un numar limitat…

- Prezentatoarea Pro TV, Andreea Esca, a vorbit, luni, la postul unde lucreaza, despre ce a avut de invațat dupa ce s-a imbolnavit de COVID și are un mesaj pentru romani."Niciodata nu am judecat. Nu am subestimat un medic. mama mea a fost asistenta medicala. Aș spune ca am invțat mai multe despre…

- Purtarea maștii este obligatorie in spațiile inchise, iar amenzile pot ajunge pana la 2500 de lei. Pe site-ul oficial al Ministerului Sanatații, acolo unde autoritațile ne recomanda sa ne informam doar din surse oficiale, masca a ajuns sa fie doar o recomandare.Citește și: Scenariu: Reintrare…

- Avem liber la vacante in strainatate! Dar numai in tarile cu numar mic de infectari. Mai exact, nu vom mai intra in izolare la intoarcerea din tarile in care numarul de imbolnaviri in ultimele 14 zile este sub 5 cazuri la un milion de locuitori.

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedintel PNL, afirma ca este asaltat cu intrebari de la persoanele care doresc sa se deplaseze catre locurile unde detin terenuri agricole. Acesta le transmite tuturor celor care au proprietati la tara ca se pot deplasa fara probleme pentru a cultiva pamantul."Am…

- Prețul maștilor chirurgicale, despre care toți medicii avertizeaza ca nu ofera o protecție ridicata impotriva coronavirusului a explodat de la inceputul pandemiei. Inainte, maștile se vindeau cu sume sub un leu pe bucata, insa acum au ajuns sa coste 7, 8 sasu chiar 10 lei. Guvrnul nu are de gand…

- Secretarul de stat Raed Arafat ne recomanda sa nu ne facem inca planuri de vacanța pentru aceasta vara, pe fondul imposibilitatii de a face pronosticuri fiabile cu privire la efectele pandemiei de coronavirus. In contextul in care mulți romani se intreaba cum se va desfașura vacanța de vara și unde…

- Un proiect al lui Adrian Streinu-Cercel, care propunea izolarea la domiciliu a persoanelor de peste 65 de ani pentru o perioada de trei luni și chiar desparțirea obligatorie a batrânilor de familiile lor, a generat reacții ostile în rândul opiniei publice, fiind respins categoric…