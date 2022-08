Stiri pe aceeasi tema

- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului constituie o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata si SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a afirmat vineri secretarul de stat american Antony Blinken, informeaza Reuters si AFP.

- David Popovici (17 ani), medaliatul cu aur in probele de 100 și 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de natație, are un regim alimentar extrem de strict. David Popovici, noul fenomen al natației mondiale, a facut o mulțime de sacrificii pentru a ajunge in varf. Inotatorul legitimat la Clubul…

- David Popovici a fost denumit ,,fenomenul" natatiei inca de anul trecut cand a doborat mai multe recorduri si a castigat medalia de aur la Campionatele Europene din 2021. Anul acesta David a devenit dublu-campion mondial, o performanta istorica, totusi cine sunt parintii adolescentului de 17 ani, care…

- David Popovici doboara record dupa record la Campionatul Mondial de la Budapesta și s-a calificat marți in finala probei de 100 m liber (poate obține a doua medalie de aur, dupa cea de la 200 m liber). Sportivul in varsta de doar 17 ani da dovada de o maturitate ieșita din comun și impresioneaza și…

- Inotatorul roman David Popovici in varsta de 17 ani a cucerit luni aurul la 200 m liber. Tanarul a fost mai rapid decat americanul Caeleb Dressel, 47 sec 95/100,si decat sarbul Andrej Barna, 48 sec 15/100.

- Germanii au decis sa inființeze un gigantic fond de modernizare militara de 100 de miliarde de euro, aproband astfel pilonul principal al noii politici germane. Portalul de știri POLITICO, de la Bruxelles, a rezumat in cinci puncte ceea ce trebuie sa știți despre noul fond de investiții militare…

- Este ziua a 88-a a conflictului militar din Ucraina. Atacurile cu rachete ale rusilor continua in regiunea Harkov. Zelenski este dispus sa reia negocierile de pace, doar daca luptatorii predati de la Azovstal nu sunt omorati.