- Catalin Botezatu, in varsta de 55 de ani, a spus adevarul despre operațiile estetice, pe care mulți il acuza ca le-a facut. In realitate lucrurile stau altfel. Designerul spune a apelat la mici intervenții estetice, insa, niciodata la o operație estetica. „Chiar acum o luna a m avut o ”problema” cu…

- Catalin Botezatu a adresat direct acuzațiile conform carora, ar fi recurs la ajutorul operațiilor estetice. Designerul nu s-a sfiit sa vorbeasca pe aceasta tema, dupa ce mai multe persoane l-au banuit ca a apelat la chirurgul estetician.

- Un pacient a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale facute la Spitalul Județean din Timișoara. Potrivit primelor informații, un pacient de 84 de ani a luat foc in timpul unei intervenții care viza extirparea unei tumori. Acesta a suferit arsuri la fata. Incidentul a avut loc vineri intr-o…

- Cu toții știm ca indragitul designer Catalin Botezatu a fost pus la zid de fani, dupa ce și-ar fi editat fotografiile. Ei bine, pentru a nu lasa loc de interpretari, creatorul de moda a facut lumina in acest caz și a marturisit tot adevarul. Ce susține acesta, dar și ce a spus despre operațiile estetice.

- Lucratul de acasa a modificat preferințele pacienților in materie de operații estetice, considera doctor Cristian Nițescu, doctor primar in chirurgie estetica și Doctor in Științe Medicale. Nu mai e nicio indoiala ca ultimii doi ani de pandemie ne-au modificat complet viețile, insa noul stil imprimat…

- Doua femei, mama și fiica, sunt acuzate ca au efectuat activitați de estetica medicala fara a avea studii de specialitate.In 25 ianuarie 2022, procurorii au facut patru percheziții la adresele a 2 persoane, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari, sub aspectul savarșirii infracțiunilor…