- Este una dintre cele mai bune jucatoare din tenis din lume, iar în 2019 și-a trecut în palmares și primul titlu de Grand Slam câștigat (la US Open). Despre viața personala a Biancai Andreescu nu se știu foarte multe, cu toate ca este o persoana publica. Sportiva care reprezinta…

- Daniel Pavel este noul prezentator de la „Survivor Romania 2021” și cel care i-a luat locul lui Dan Cruceru, prezentatorul sezonului 2. Daniel traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Marina Ghilețchi. Conform descrierii de pe Instagram, Marina este pasionata de yoga, o persoana introvertita…

- Bianca Andreescu se declara pregatita sa revina pe terenul de tenis dupa o pauza de peste un an de zile, dar pâna acolo sportiva care reprezinta Canada se relaxeaza de Craciun. Într-o postare pe Instagram care a adunat peste 53 de mii de like-uri, Bianca le arata fanilor sai unde-și…

- ''Diego este etern'', a scris miercuri seara, pe Instagram, Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona si capitanul nationalei de fotbal a Argentinei, dupa aflarea vestii decesului lui Diego Armando Maradona, scrie AFP. Messi a postat si doua fotografii in care apare alaturi de Maradona, scrie…

- Bianca Andreescu (nr. 7 WTA) a declarat ca este „perfect sanatoasa” și este pregatita sa revina in tenis, intenționand sa participe la Australian Open in 2021. Bianca Andreescu s-a bucurat anul trecut de un sezon de excepție, caștigand la US Open primul Grand Slam din cariera și turneul de la Indian…

- Dupa o desparțire dureroasa de cea care trebuia sa ii devinasoție, Cezar Ouatu iubește din nou. De data asta, artistul s-a indragostit de otanara cu 19 ani mai mica decat el. Raluca Jurca a fost cea mai maresustinatoare a lui Cezar Ouatu cat timp artistul a concurat la Ferma.Tot pe contul de socializare,…