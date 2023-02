Stiri pe aceeasi tema

- „Primul meu mail din inchisoare. Va voi trimite zilnic lecțiile din inchisoare, unde am ajuns pe nedrept. Ei incearca sa ma distruga, m-au aruncat intr-o celula fara lumina.Gandacii și alte insecte sunt singurii mei prieteni pe timpul nopții. Cand gardienii ma duc și ma preiau din sala de judecata,…

- Atenție, detalii care descriu violența fizica!„Sunt un om rau pentru ca m-am simțit tot mai bine cu cat ție nu ți-a placut? Mi-a placut cat de mult ai urat (experiența, n.r.). M-a excitat. De ce sunt așa? Sunt unul dintre cei mai periculoși oameni de pe planeta.Ai fi vrut sa te țin cu forța și sa te…

- Fratii Andrew si Tristan Tate au fost adusi, marti, la Curtea de Apel Bucuresti, care ar urma sa decida daca vor fi pusi in libertate. Cei doi frati au fost adusi impreuna cu cele doua complice ale lor, relateaza news.ro. Fratii Tate au fost arestati preventiv pentru 30 de zile in 30 decembrie 2022,…

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv prin decizia Tribunalului București din 30 decembrie 2022, vor afla in „cateva zile” decizia Curții de Apel București, a declarat avocatul celor doi pentru Libertatea. Cererea a fost depusa la scurt timp dupa decizia primei instanțe, iar potrivit Codului…

- Companiile de social media TikTok si Twitter sunt criticate dupa ce au permis vehicularea unor teorii ale conspiratiei ce ar putea afecta ancheta privind traficul de persoane in cazul "regelui masculinitatii toxice", Andrew Tate, care a fost arestat in Romania alaturi de fratele sau, relateaza saptamanalul…

- Frații Tate au intrat in atenția presei in urma cu ceva vreme, datorita stilului de viața pe care il duceau, dar și prin prisma relațiilor pe care le-au avut cu diverse dive din showbiz-ul romanesc. Milionarii au cucerit femei frumoase și celebre din Romania, iar poveștile lor de dragoste au fost indelung…

- Finalul anului 2022 nu a fost unul bun pentru Andrew și Tristan Tate. Seara trecuta, cei doi frați au fost reținuți pentru 24 de ore, dupa ce in cursul zilei de ieri, procuroriii DIICOT au facut percheziții atat in casa milionarilor, cat și la domiciliul polițistei implicate in dosar. Cum i-a luat Andrew…

- In timp ce Andrew Tate era in arestul Poliției Capitalei fiind suspectat de trafic de persoane și viol, pe contul sau de Twitter a fost postat vineri, 30 decembrie, un mesaj conform caruia cel poreclit „Cobra” susținea ca „Matrix si-a trimis agentii”. La doua ore dupa apariția mesajului, britanicul…