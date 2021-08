Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Anamaria Prodan s-a mutat in Dubai, decizie luata in urma cu doar cateva saptamani, iar Laurențiu Reghecampf s-a intors in Romania, deoarece a semnat cu CS Universitatea Craiova, presa tabloida a insista și mai mult pe faptul ca impresara și antrenorul s-au desparțit.

- Laurențiu Reghecampf, care a anunțat ca el și Anamaria Prodan divorțeaza, a aparut la cel mai recent eveniment fara verigheta. Actualul antrenor al echipei Universitatea Craiova a renunțat la bijuterie, in timp ce soția nu. Prezent ieri, 27 iulie, la evenimentul de semnare a contractului cu Universitatea…

- La scurt timp dupa ce au aparut noi imagini cu cu Laurențiu Reghecampf in compania unei femei, in Grecia, Anamaria Prodat a transmis un mesaj și a postat o imagine, semn ca sunt toate bune in familial or. Anamaria Prodan a raspuns intrebarii de pe buzele tuturor și a dezvaluit ca soțul ei a plecat in…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se afla de o perioada lunga de timp pe buzele tuturor. Dupa ce au aparut o mulțime de zvonuri despre divorț și o posibila amanta a afaceristului, impresara a surprins pe toata lumea cu imagini din bolidul pe care il conduce.

- La cateva zile dupa ce s-a spus ca Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf vor divorța dupa 15 ani de relație, impresara iși surprinde din nou fanii de pe contul de socializare. Lucrurile par mai liniștite, iar cei doi petrec in continuare timpul impreuna, fara sa le pese de parerile altora despre ei.…

- Anamaria Prodan (48 de ani) a vorbit din nou despre zvonurile legate de divorțul de Laurențiu Raghecampf (45 de ani). Dupa ce Reghe anunța in urma cu o saptamana ca va divorța de Anamaria, impresara infirmat zvonul, spunand ca totul a fost o gluma. „Se vede ca suntem cel mai tare și mai puternic cuplu…