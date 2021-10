Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de un an in care nu a avut cantari, la fel ca toți artiștii, Theo Rose a inceput șirul evenimentelor vara aceasta, iar suprasolicitarea nu a intarziat sa apara. Cantareața a avut ochii in lacrimi cand le-a povestit fanilor prin ce trece.

- Liviu Dragnea vorbește pentru prima oara dupa doi ani și jumatate de absența din viața publica din Romania. VIDEO și principalele declarații facute de fostul șef al PSD - Emisiunea incepe in mai puțin de 30 de minute:

- „Montero” al lui Lil Nas X este marele castigator al galei MTV Video Music Awards, care a avut loc duminica seara, la Barclays Center din New York, si care a fost marcata de mai multe evenimente. Cantareata rap Doja Cat a fost gazda ceremoniei la care Madonna si-a facut aparitia, spre surprinderea…

- Cardi B a nascut un baiețel. Artista a devenit mama pentru a doua oara, iar bucuria este imensa pentru ea și soțul ei, Offset. Cardi B a postat prima imagine cu bebelușul ei.Artista internaționala și soțul ei au devenit parinți pentru a doua oara. Cardi B a nascut un baiețel perfect sanatos și a postat…

- Solista Silvia Dumitrescu nu renunța la ținutele negre, stil gotic și rock, nici la 61 de ani. Cum in ultima vreme a slabit vizibil, prin sport și dieta stricta, ea iși permite din nou luxul de a urca pe scena in colanți și cu bluze mulate. Catalin Botezatu, de altfel un vajnic critic al vedetelor […]…

- Martorii au filmat intreaga scena. In imagini se vede cum ce doi soferi coboara din masini, la semafor, si incep sa-si imparta pumni. La un moment dat, unul dintre barbati ia o bata si incepe sa-l loveasca pe celalalt.Chiar daca altercatia a avut loc sub ochii altor șoferi, nimeni nu a avut curajul…

- Ileana Ploscaru, doamna teatrului constantean, a trait toata viata pe scena – iar in cei peste 70 de ani de activitate a daruit putin din inima ei fiecarui rol. Acum, la 90 de ani, isi doreste un Teatru National pentru orasul care a adoptat-o, dar, in special, sa mai joace un ultim rol.