- Liviu Varciu a ajuns ieri la spital din cauza unei raceli ingrozitoare. Charismaticul prezentator TV s-a filmat de pe patul de spital, in timp ce primea ingrijiri medicale și a asigurat pe toata lumea ca nu e nimic grav. La cateva ore, Liviu Varciu a fost externat. Actorul are probleme de sanatate și…

- In 2008, Dani Oțil și Mihaela Radulescu formau unul dintre cele mai neașteptate cupluri din showbiz-ul romanesc. Relația lor a durat 5 ani, dupa care s-au desparțit și au ramas foarte buni prieteni. Prezentatorul de la Antena 1 are de gand sa o invite pe fosta iubita la nunta cu Gabriela Prisacariu.…

- Miercuri dupamasa, in timp ce se afla in timpul serviciului, in patrula, unui politist local din municipiul Gherla, judetul Cluj i s-a facut rau. Colegul a tras pe dreapta, solicitand ambulanta, dar acesta s-a stins din viata.

- Florin Calinescu a surprins pe toata lumea cand a anunțat ca și-a dat demisia de la PRO TV. Acum, la 3 luni dupa ce a incetat colaborarea, prezentatorul spune care a fost adevaratul motiv pentru care a ales sa plece din trust. In luna iulie, Florin Calinescu anunța ca iși da demisia de la PRO TV. Cand…