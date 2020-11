Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, 55 de ani, ultima data antrenor la Viitorul, a anunțat ca va reveni curand in iarba, pentru a pregati o noua echipa. „Stati linistiti ca n-o sa stau mult timp, nu sunt dispus sa stau mult timp, o sa ma intorc, acolo, in iarba, si o sa fac ce imi place, sa conduc o echipa. Orice e posibil,…

- „Regele” a vorbit despre transferul lui Ianis la Rangers, despre stilul de joc al acestuia și l-a comparat cu Zinedine Zidane. Romania - Austria se joaca azi, de la ora 21:45, in etapa #4 din Liga Națiunilor. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. „Decisiv pentru…

- Gheorghe Hagi (55 de ani), fostul mare fotbalist roman, a fost nominalizat la de France Football in „topul celor mai buni mijlocași din istorie” alaturi de alți 19 jucatori de legenda. Publicația care ofera „Balonul de Aur” l-a inclus pe Gheorghe Hagi pe lista celor mai buni mijlocași din toate timpurile…

- Dupa ce naționala de fotbal a Romaniei a fost umilita la Oslo, 0-4 cu Norvegia, in Liga Națiunilor, Gheorghe Hagi, 55 de ani, a rabufnit, in direct la Digi Sport. Marele internațional, fost selecționer, a taxat declarația lui Mirel Radoi, care afirmase ca, pentru meciul de miercuri, contra Austriei,…

- Fostul selectioner Gheorghe Hagi a criticat, dupa Norvegia - România, scor 4-0, lipsa unui proiect de constructie a unei echipe nationale, lasând sa se înteleaga ca vinovati de acest lucru sunt antrenorul Mirel Radoi si conducerea FRF.Ce a spus Gica Hagi dupa umilința cu Norvegia:​"Suntem…

- Dupa meciul pierdut de Romaniei in fața Norvegiei cu scorul de 4-0, Gheorghe Hagi (55 de ani) a oferit o decalarție incendiara in direct la Digi Sport, despre ce trebuie facut de acum inainte la echipa naționala și despre ce s-a greșit pana acum in fotbal. Fostul mare fotbalist al Romaniei este de parere…

- Ianis Hagi, fiul lui Gica Hagi, are un sezon bun in Scoția, alaturi de Rangers. Astfel, mijlocașul ofensiv și-a trecut in cont și o noua pasa decisiva, la golul de 2-0 reușit de Brandon Baker, care a stabilit scorul final, in meciul pe care Ranges l-a caștigat contra Ross County. Ce a indraznit sa spuna…

- Primaria Municipiului Constanta face urmatorul pas pentru construirea Complexului Sportiv Constanta. 5 octombrie este termenul de depunere a ofertelor pentru studiul de fezabilitate. Aceasta va cuprinde construirea stadionului Gheorghe Hagi, a Arenei de tenis "Simona Halep", a Centrului sportiv pentru…