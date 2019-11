Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| Tricolorul, „GHID” pentru o secție de votare din Germania. Inițiativa inedita a unui barbat din Alba Tricolorul, „GHID” pentru o secție de votare din Germania. Inițiativa inedita a unui barbat din Alba Inițiativa civica inedita a unui roman din județul Alba, care a reușit prin ingeniozitatea…

- Romanii din diaspora au la dispozitie trei zile pentru a vota Foto: Agerpres. Peste 53 de mii de români aflati în strainatate au votat deja pâna la aceasta ora pentru alegerea presedintelui României. Este vorba despre cei aproape 28 de mii care au votat pe liste…

- O sectie de votare din Germania nu a putut fi deschisa vineri, in prima zi a scrutinului prezidential in diaspora, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Din cauza unor elemente obiective, independente de MAE, sectia de votare numarul 194 din Herne (Germania)…

- Unele persoane pot recunoaste o melodie intr-o clipita, conform rezultatelor unei cercetari desfasurate in Marea Britanie si citata miercuri de Press Association. Creierul uman poate identifica o melodie familiara intr-un interval de 100 pana la 300 de milisecunde, potrivit unui studiu realizat la un…

- Mai multe persoane au fost înjunghiate miercuri dupa-amiaza într-un fast-food dintr-un centru comercial din Manchester. Polițiștii au facut deja o arestare, și anume un adolescent care se afla în aceste momente în custodia oamenilor legii, scrie The Independent.Purtatorul…

- Arheologii au identificat o strada ''pierduta'' din Ierusalim, una dintre strazile importante ale orasului antic, ce a fost construita de guvernatorul roman al Iudeii Pilat din Pont, ramas in istorie pentru rolul sau in crucificarea lui Iisus, informeaza luni Live Science. Strada, ce avea…

- ''Monstrul'' de 64 de metri - cu o lungime mai mare decat inaltimea Turnului din Pisa - a fost descoperit anul trecut, in preajma Craciunului, sub esplanada din orasul Sidmouth situat in Devon. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Exeter a desfasurat o ''autopsie'' amanuntita a continutului…