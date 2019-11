Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la sedinta solemna a Curtii Constitutionale a Romaniei in care a fost validat cel de-al doilea mandat al sau in fruntea statului, ca votul pe care i l-au acordat romanii reprezinta pentru el o mare responsabilitate. ‘Votul pe care mi l-au acordat romanii…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca regreta ca in mandatul sau nu a putut fi incheiata mai rapid "faza PSD-ista", precizand ca in perioada respectiva Romania "a pierdut nenumarate oportunitati". "Regret ca nu am putut sa terminam mai repede faza PSD-ista,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este nevoie de instalarea "urgenta" a unui guvern liberal, fiecare zi in care Executivul demis in urma motiunii de cenzura isi continua activitatea fiind "o zi pierduta" pentru romani. "Avem nevoie sa instalam urgent un guvern liberal.…

- "Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea" Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala Presedintele Klaus Iohannis considera ca decizia de miercuri a Curtii Constitutionale nu schimba cu nimic situatia politica în care se afla Guvernul României, de mai bine de trei saptamâni.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca deciziile sale privind punerea in aplicare a hotararii Curtii Constitutionale vor fi luate dupa publicarea motivarii de catre CCR si a reiterat ca premierul Viorica Dancila trebuie sa se prezinte in...

- Motivele pentru care romanii semneaza in numar mare pentru candidatura lui Iohannis Faptul ca este un adversar de neclintit al PSD, reprezentarea cu cinste a Romaniei in plan extern, lupta impotriva corupției și convingerea ca poate transforma Romania intr-o țara normala, in care totul sa…