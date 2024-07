Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Aleșd a fost condamnata, joi, de Tribunalul Bihor, la 3 ani și 6 luni de inchisoare, cu executare, sub acuzația de violența in familie in forma tentativei de omor, dupa ce l-a injunghiat pe barbatul cu care locuia.

- O jurnalista din Italia a fost condamnata sa ii plateasca 5.000 de euro sefei guvernului, Giorgia Meloni, pentru ca a ironizat-o intr-o postare pe rețelele sociale.Ziarista in cauza, Giulia Cortese, a...

- Scena halucinanta in Galați! O ambulanța in misiune, cu pacient sub ingrijire, a fost obligata sa plateasca taxa de acces intr-un cimitir. Ambulanța a fost solicitata sa intervina pentru un barbat de 59 de ani caruia i s-a facut rau in timpul unei inmormantari. Odata ajunsa in fața porții cimitirului,…

- Primaria din Sanmartin a fost obligata, printr-o sentința recenta a Judecatoriei Oradea, sa-i plateasca reparații in valoare de 5.000 de lei unui șofer care a lovit cu mașina un caprior pe drumul dintre Cihei și Oradea.

- O femeie din Missouri, SUA, care a petrecut 43 de ani in inchisoare, urmeaza sa fie eliberata dupa ce i-a fost anulata condamnarea pentru crima. Avocații ei susțin ca este cea mai lunga perioada petrecuta dupa gratii de o femeie din SUA ca urmare a unei sentințe greșite. Un judecator a stabilit ca femeia…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat joi Ungaria sa plateasca o suma forfetara de 200 de milioane de euro si o amenda cominatorie de un milion de euro pe zi de intarziere pentru ca s-a conformat dreptului Uniunii Europene (UE) in domeniul azilului, relateaza AFP, conform news.ro.

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis ca Ungaria trebuie sa plateasca o amenda de 200 de milioane de euro pentru ca nu și-a modificat politica de gestionare a migranților și a solicitanților de azil la frontiera, relateaza Libertatea , cu referire la Reuters.

- Cum s-a intamplat totulDupa aproximativ 40 de ani de casatorie, barbatul de 61 de ani și-a parasit soția pentru o alta femeie , arata click.ro. Noul cuplu a decis sa se mute pe aceeași strada, la doar cateva sute de metri de locuința fostei soții. Aceasta, o femeie de 59 de ani, a fost profund afectata…