- Comisia Europeana doreste sa se permita transferul dintr-un stat membru in altul al migrantilor aflati in situatie ilegala prinsi la frontiera lor comuna, indica un proiect de reforma a spatiului Schengen, prezentat marti, o prioritate a viitoarei presedintii franceze a Consiliului Uniunii Europene,…

- Comisia Europeana a propus vineri statelor membre sa suspende zborurile spre si dinspre Africa australa si restul tarilor afectate de aparitia noii variante B.1.1.529 a virusului SARS-CoV-2, a anuntat presedinta executivului UE, Ursula von der Leyen, transmit AFP si Reuters. 'Comisia Europeana…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum inainte, in blocurile noi sa nu mai fie instalate centrale individuale. Ministrul a precizat ca nu va exista o taxa pe centralele existente, pana cand…

- Intrebat desare renuntarea la centralele de apartament, ministrul Mediului a spus ca ceea ce a propus este ”un punct zero, ca macar de acum inainte, in blocurile noi, sa nu mai punem centrale individuale”. ”Nu ma refer la cele existente in prezent. O taxa pe cele existente nu exista si nu va exista…

- PNRR-ul Romaniei a primit aprobarea finala. Romania ar trebui sa primeasca prima tranșa de fonduri europene in luna decembrie, a anunțat premierul interimar Florin Cițu. „Gata. Tot ceea ce ținea de Comisia Europeana a fost facut, acum este pe umerii noștri. Urmeaza implementarea PNRR și ar trebui ca…

- Proasta administrație a primarului Dominic Fritz, prin decuplarea sistemului de termoficare a Colterm, produce prima victima. Un barbat de 66 ani a fost gasit mort, iar fiica lui, in varsta de 38 ani, a ajuns in stare grava la spital, informeaza Tion. Cei doi locuiau intr-un apartament racordat la Colterm…

- Negocierile prevazute de multa vreme cu privire la un posibil acord de liber schimb (ALS) intre Uniunea Europeana si Australia au fost amanate cu o luna, a confirmat vineri Comisia Europeana, dupa furia provocata de decizia Canberrei de a anula un important contract pentru submarine franceze, transmite…

- Comisia Europeana a adoptat in ziua de 17 septembrie, o propunere privind posibilitațile de pescuit pentru 2022 in Marea Mediterana și in Marea Neagra. Citește și: Guvernul Romaniei: Noi masuri de protecție sanitara și de combatere a raspandirii COVID – 19 Propunerea promoveaza gestionarea durabila…