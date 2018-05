CE a propus bugetul multianual. Siegfried Muresan: Pentru Romania e un lucru nu doar ingrijorator, ci grav

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus, miercuri, ca bugetul pentru perioada 2021-2027 al statelor UE sa fie conditionat de finantarea europeana de respectarea statului de drept. Practic, Uniunea va putea sa suspende, sa reduca sau sa restrictioneze accesul la finantare in mod proportional cu natura,…

- Membrii Comisiei Europene s-au reunit miercuri pentru a conveni proiectul viitorului cadru financiar multianual 2021-2027 care este de asteptat sa dea nastere unor dezbateri intense intre statele membre ale Uniunii Europene in legatura cu modalitatile de finantare a deficitului financiar cauzat de…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP.'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele membre)…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa se arata consternat de faptul ca europarlamentarul PMP/PPE Siegfried Mureșan susține poziția statelor care se opun aderarii Romaniei la Schengen, deși țara noastra respecta toate criteriile. „Poziția exprimata de eurodeputatul Siegfried Mureșan, privind faptul ca autoritațile…

- Romania a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate țarii noastre in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 - 2013. Romania avea o perioada de grație care s-a incheiat la 31 decembrie 2015 pentru a cheltui aceste fonduri. Din totalul de fonduri europene care nu…

- Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru, 110 voturi contra si 51 abtineri.Conform documentului, viitoarea relatie dintre UE si Londra s-ar putea baza pe patru elemente: relatii comerciale si economice (FTA), securitate interna, cooperare in politica externa si de aparare si cooperare…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan va vorbi, astazi, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre cum au vazut liderii europeni dezbaterea pe Legile Justitiei din Parlamentul European si despre scandalul PSD-DNA din ultimele zile.

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a avut un discurs transant in cadrul dezbaterii organizate ieri, in Parlamentul European. Citeste si: Victorie in Parlamentul European: Romania, un mandat IN PLUS, dupa ieșirea Marii Britanii din UE "Sa vorbim despre Justitie televizata,…