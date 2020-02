Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri se implinesc 144 de ani de la nasterea lui Constantin Brancusi. Anul acesta, Ziua Brancusi a fost marcata de controverse, dupa ce cantareata Irina Rimes a fost numita ambasador onorific al sarbatorii.Ministerul Culturii organizeaza miercuri proiectii holografice si tururi ghidate,…

- "Arta este o oglinda in care fiecare vede ceea ce gandește", a spus Constantin Brancuși. Va invit sa il sarbatorim impreuna, maine, la Muzeul Național de Arta al Romaniei, de la ora 19:00", a scris Irina Rimes pe Instagram, in descrierea unei fotografii in care apare in fața Coloanei Infinitului.…

- „Am visat sa pot realiza o astfel de colaborare timp de 5 ani”, acesta este anunțul facut de Irina Rimes pe contul de Instagram. Colaborarea despre care artista vorbește e cu trupa de origine elvețiana Kadebostany. In 2019, Kadebostany s-au numarat printre artiștii Neversea, solistul trupei declarand…

- Ministrul demis al Culturii, Bogdan Gheorghiu, va fi prezent la Targu Jiu, de Ziua Naționala „Constantin Brancuși“. Șeful din Ministerul Culturii va participa marți, 18 februarie, la spectacolul „Sarutul“, care va fi jucat pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“. Totodata, autoritațile municipiului…

- In ultima perioada, Martin Garrix a postat mai puțin pe contul de Instagram pentru ca și-a petrecut timpul in studio. Olandezul pregatește lansarea unui nou single, o piesa la care colaboreaza cu artistul de origine suedeza Osrin. Dj-ul care se afla in top 3 in clasamentul intocmit de publicația DJ…

- Denisa Șuța, consilier județean și purtator de cuvant al PNL Gorj, a fost numita director al Muzeului ”Constantin Brancuși” din Targu-Jiu dupa ce social-democratul Valentin Chepeneag a fost destituit la jumatatea lunii septembrie. Numirea a fost facuta prin ordin al ministrului Culturii, Bogdan…

- Irina Rimes nu și-a putut stapani lacrimile cand a primit un mesaj sfașietor de la o vedeta romanca, stabilita peste hotare, scrie cancan.ro. Aceasta i-a impartașit intr-un comentariu, facut la postarea artistei dupa ce s-a externat, ca și pentru ea anul trecut a fost unul extrem de greu. "Am aflat…

- Precum se știe, cel mai mare sculptor modern al lumii, Constantin Brancuși, și-a donat, inainte de moarte, intreaga opera statului roman, in anii 50, cerand totodata sa fie inmormantat in satul natal din Gorj, langa mama sa. Academia de atunci a refuzat, prin vocile academicienilor Mihail Sadoveanu.…