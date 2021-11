Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj dur dupa ce s-a spus ca s-a pupat cu un barbat celebru. Vedeta a mers la Dubai pentru a rezolva unele probleme, insa a participat și la un eveniment alaturi de multe alte celebritați. Impresara s-a distrat pe cinste. Anamaria Prodan s-a pupat cu un barbat celebru?…

- In plin divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a plecat din Romania. Impresara se afla acum in Dubai, unde se concentreaza la viața sa profesionala. Acolo, ea participa la cateva evenimente și, cu aceasta ocazie, se rasfața in mașini de lux, hoteluri exclusiviste. In urma cu trei saptamani,…

- La inceput au fost doar simple fotografii realizate pe pitoreasca insula Santorini, dar impactul a fost atat de mare, incat o noua afacere a cucerit lumea si retelele sociale. Fotografiile cu "rochiile zburatoare", asa cum au fost denumite, au ajuns populare si in alte paradisuri turistice, precum Dubai,…

- Satula de scandalul in care este protagonista, in urma presupusului divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a plecat din Romania. Vedeta locuiește de ceva vreme in Dubai, acolo unde are o casa. Celebra impresara se relaxeaza alaturi de un alt barbat celebru. Despre cine este vorba, a fost la…