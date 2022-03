Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a facut apel la o armata globala de experți in IT care sa ajute țara in lupta impotriva lui Vladimir Putin. Aproximativ 300.000 de voluntari au raspuns apelului. The Guardian a vorbit cu cațiva dintre aceștia.

- Volodimir Zelenski emite semnale de alarma privind posibilitatea folosirii armelor chimice de catre Rusia. Avertismentul vine la scurt timp dupa ce Rusia a dezvaluit ca a descoperit un program militar de arme biologice in Ucraina, informații negate de președintele ucrainean. „Daca vrei sa știi planurile…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Este a saptea zi de razboi in Ucraina, iar blitzkrieg-ul planuit de Vladimir Putin se transform intr-un razboi de uzura. Armata ucraineana si volunatrii civili continua sa rezisrte in fata invadatorilor rusi, in pofida unor ofensive si bombardamente foarte dure in principlaele orase. Astazi unt progrmate…

- Astazi s-a implinit o saptamana de cand președintele rus Vladimir Putin a atacat pentru prima data Ucraina, pe data de 24 februarie 2022. Invazia rusa pe teritoriul ucrainei continua. Luptele s-au intensificat la Kiev și in alte orașe mari. Iata informații in timp real despre ce se intampla in Ucraina.

- Este a patra zi de razboi in Ucraina, iar Kiev a rezistat eroic la atacurile rusești. Vladimir Putin, președintele Rusiei a transmis un mesaj de felicitare duminica dimineața pentru armata rusa.

- Cu o saptamana in urma: Duma de Stat a votat rezolutia prin care Vladimir Putin este chemat sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk Ieri, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut independența Donetk si Lugansk, cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei. Conform articolului…