Stiri pe aceeasi tema

- Peste 170.000 de elevi ai claselor a VIII-a incep astazi Evaluarea Naționala 2020, cu examenul de Limba și Literatura romana. Este cel mai mare numar de elevi inscriși din ultimii 7 ani care vor avea la dispoziție doua ore au pentru a rezolva subiectele. La Subiectul I, elevii au avut de raspuns mai…

- Elevii de clasa a VIII-a susțin astazi prima proba de la Evaluarea Naționala, respectiv examenul la Limba și Literatura Romana. Libertatea a aflat ce subiecte au picat la prima proba, iar de la 12.00, profesoara Claudia Osiceanu va rezolva LIVE, din studioul Libertatea, subiectele. La subiectul 1 de…

- Ziarul Unirea FOTO| Evaluare Naționala 2020: Subiectele la limba și literatura romana pentru absolvenții clasei a VIII-a Subiectele la Evaluarea Naționala 2020 la limba și literatura romana pentru absolvenții clasei a 8-a. Elevii au susținut, luni, prima proba din cadrul Evaluarii Naționale, la limba…

- Peste 2.500 de elevi din Alba susțin luni, 15 iunie, prima proba a examenului de Evaluare Naționala 2020, clasa a VIII-a. Testarea se desfașoara in condiții speciale. Elevii au avut de descris particularitațile genului epic și de prezentat o compunere cu o intamplare inspirata din activitatea lor preferata.…

