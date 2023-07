Judetul Constanta. O femeie a murit dupa ce si-ar fi dat foc

Astazi, 26 iulie, o tragedie s a produs in judetul Constanta. Evenimentul s a produs in localitatea Culmea.Potrivit unor surse, o femeie in varsta de aproximativ 49 de ani s ar fi autoincendiat.In cele din urma, din nefericire, aceasta a murit. Vom reveni Citeste si: Interventie… [citeste mai departe]