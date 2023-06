Ce a pățit un român la o cursă de tauri din Spania. A fost rănit grav, momente uluitoare Momente uluitoare in suburbiile orașului Malaga. Ce a pațit un roman la o cursa de tauri din Spania, vineri seara, 9 iunie. Barbatul s-a ales cu o hemoragie interna, cauzata de un traumatism cranian, potrivit verdictului dat de medici, dupa ce a vrut sa-și testeze curajul. Ce a pațit un roman la o cursa de […] The post Ce a pațit un roman la o cursa de tauri din Spania. A fost ranit grav, momente uluitoare appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

