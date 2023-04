Stiri pe aceeasi tema

- O femeie militar a lesinat, luni, in timpul discursului sustinut de premierul Nicolae Ciuca la Focsani, la manifestarile dedicate implinirii a 140 de ani de la infiintarea Brigazii 282 Blindate ”Unirea Principatelor”. Incidentul a avut loc in timpul discursului premierului Nicolae Ciuca. Militarul a…

- O femeie militar a lesinat, luni, in timpul discursului sustinut de premierul Nicolae Ciuca la Focsani, la manifestarile dedicate implinirii a 140 de ani de la infiintarea Brigazii 282 Blindate ”Unirea Principatelor”. Incidentul a avut loc in timpul discursului premierului Nicolae Ciuca. Militarul a…

- O profesoara din Capitala a fost injunghiata de un elev chiar in timpul orelor. Incidentul s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-un liceu din sectorul 4. Profesoara, de japoneza, in varsta de 26 de ani, ar fi fost ințepata cu un cuțit, de un elev de 16 ani. Elevii martori la incident au povestit…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Parlament, despre pragul pentru abuzul in serviciu, ca atat el cat si premierul Nicolae Ciuca sprijina propunerea Ministerului Justitiei, insa ministrul Catalin Predoiu trebuie sa explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei. ”Atat eu cat si prim-ministrul…

- Protestele polițiștilor, incepute pe 21 martie, continua și sambata, 25 martie, chiar in Piața Victoriei, in fața Guvernului. Pe 25 martie oamenii legii sarbatoresc Ziua Poliției Romane, prilej cu care premierul, care nu i-a primit pana acum la discuții pe protestatari, le ureaza, prin intermediul unui…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns miercuri la București, aceasta fiind prima sa deplasare oficiala in strainatate de la preluarea mandatului. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit, la ora 9.30, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca si Dorin Recean…

- Sase civili au fost ucisi si 12 raniti in bombardamentele rusesti asupra unei piete si a unei statii de transport public din orasul Herson, din sudul Ucrainei, a anuntat, marti, armata ucraineana, potrivit The Guardian. Comandamentul militar din sudul tarii precizeaza ca Hersonul a fost atacat in momentul…

- Un bancomat a ars in totalitate, iar o parte din peretii interiori ai imobilului unde era amplasat bancomatul au fost afectati de fum, in urma unui incendiu produs, cel mai probabil, din cauza unui circuit electric, informeaza ISU Sibiu. Incidentul a avut loc, duminica dimineata, in municipiul Medias,…