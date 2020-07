Ce a patit un milionar din Bucuresti Un milionar din București, casatorit, se hotaraste seara sa ramana la birou. Asa ca ii telefoneaza sotiei si inventeaza o scuza, iar apoi o invita pe secretara la cina. Seara se dovedeste un succes, iar cei doi sfarsesc in apartamentul secretarei. Dupa doua ore de amor, tipul se duce in baie sa se aranjeze, dar ghinion: observa o pata vanata pe gat, rezultat al muscaturilor senzualei secretare. Tipul intra in panica si incearca sa se gandeasca la o scuza pentru sotie. Ajuns acasa, imediat ce deschide usa, cainele ii iese vesel in intampinare. Imediat ii vine ideea salvatoare: se tranteste pe covor,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dupa-amiaza o avertizare de Cod portocaliu de furtuna pentru municipiul Bucuresti, valabila pana la ora 18:30. Imediat ce a inceput ploaia torențiala, ISU a fost solicitat sa intervina pentru a salva o persoana care s-a rasturnat cu barca in lacul...

- Primaria Brașov a lansat licitația privind achiziția a unei stații electrice duble și a doua stații simple pentru incarcarea autoturismelor electrice, stații care vor fi amplasate pe bulevardul Nicolae Iorga, in locurile de parcare amenajate special pentru mașinile electrice. Valoarea estimata a achiziției…

- Un nou-nascut abandonat, in cursul zilei de joi, pe un teren viran din judetul Ilfov este in stare stabila, anunța Agerpres. Poliția cauta faptașul.Politistii sunt in cautarea persoanei care l-a parasit, cazul fiind preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, sub aspectul…

- Fii tu eroul Andreei! in Eveniment / on 13/05/2020 at 08:20 / Andreea și Ovidiu sunt o familie de polițiști, se cunosc de cand au finalizat studiile la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina. Amandoi sunt din Olt, iar la repartiție au optat pentru IPJ Teleorman, fara sa știe ca peste…

- Mobilizare de forte in linia intai pentru inlaturarea starii de pericol/ Polițiștii au depistat o persoana diagnosticata cu SARS-COV-2, care ar fi parasit unitatea medicala unde se afla internat, fara incuviințarea cadrelor medicale. In seara de 29 aprilie a.c., polițiștii buzoieni au fost sesizați…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale Violeta Alexandru anunta ca peste 600.000 de persoane, angajati si profesionisti, beneficiaza de plata somajului tehnic si anunta ca, dupa rectificarea bugetara, in cursul zilei de vineri, 90% din fondurile alocate pentru luna martie vor fi achitate, restul…

- Vasile Badea, cunoscut și ca „Spartacus Idolu Fetelor”, este unul dintre instigatorii scandalului uriaș din cartierul Rahova, in seara de Paște. Cu toate ca „Idolu” și-a cerut iertare, intr-un mod inedit, polițiștilor, se pare ca eforturile lui nu au fost apreciate de forțele de ordine. Oamenii legii,…