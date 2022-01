Stiri pe aceeasi tema

- In județul Vrancea, in data de 11 decembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 805 persoane in carantina la domiciliu; 56 persoane in izolare la domiciliu; 35 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 9 persoane sunt internate la ATI, 5…

- Un elev a fost batut de un elev de la alta școala pentru o postare pe rețelele de socializare. Jandarmii valceni au intervenit imediat, iar acum agresorul va raspunde in fața legii. Incidentul a avut loc vineri dupa-amiaza, in fața Colegiului Tehnic Forestier din Ramnicu Valcea. Agresorul, un adolescent,…

- Mai multi pasageri care au ajuns, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda au facut scandal, fiind nemultumiti de noile restrictii. S-a produs aglomeratie, fiind necesara interventia jandarmilor si a Politiei de Frontiera, anunța news.ro. ”Traficul pe aeroportul Henri Coanda de deruleaza normal.…

- Aseara, in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala au identificat doi minori, de 15, respectiv 16 ani, care se urcasera pe o autospeciala de poliție. Gestul lor a fost filmat și postat pe o rețea de socializare. Deși polițiștii nu se aflau in apropiere in acel moment, iar tinerii…

- Copilul care a fost ucis avea 5 ani, un baiat in varsta de 13 ani fiind suspectat ca a tras accidental in timp ce manuia o arma de foc, au precizat reprezentanții Poliției, potrivit AFP, citata de Agerpres . Totul s-a intamplat, sambata, intr-o casa din apropierea orașului Minneapolis, in statul american…

- China interzice „continutul neetic” pe retelele sociale care include afisarea bogatiei si „placerea extravaganta”, a anuntat marti agentia chineza de reglementare a internetului, relateaza Business Insider.

- Ca urmare a faptului ca pe rețelele de socializare circula un anunț care face referire la sistarea furnizarii apei potabile incepand de astazi – 03 noiembrie 2021, ora 22.00, pana joi – 04 noiembrie 2021, ora 12.00, RAJA SA anunța toți consumatorii ca aceasta este o informație falsa. „Toate comunicarile…