Ce a pățit o femeie care a încercat un truc popular de pe TikTok: 'Nu vreau ca altcineva să mai treacă prin asta pentru că este în trend' Ce a pațit o femeie care a incercat un truc popular de pe TikTok: 'Nu vreau ca altcineva sa mai treaca prin asta pentru ca este in trend' O femeie a povestit experiența sa legata de un trend popular pe platforma de socializare TikTok, care a facut-o sa ajunga la Urgente, conform antena3.ro. CITESTE SI Zelenski anunța triumfator recucerirea a trei localitati: 'Le sunt recunoscator soldatilor nostri pentru aceasta zi' 04:00 126 'Grupul nostru de sabotaj e in spatele a toate astea': un telefon suspect dezvaluie cine se ascunde in spatele distrugerii barajului de la Kahovka 03:00 637 Tragica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIanunța triumfator recucerirea a trei localitati: 'Le sunt recunoscator soldatilor nostri pentru aceasta zi' 04:00 126 'nostru de sabotaj e ina toate astea': un telefon suspect dezvaluie cine se ascunde indistrugerii barajului de la03:00 637

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul saptamanii, barajul de la Kahovka, in sudul Ucrainei, ocupat in prezent de fortele ruse, a fost partial distrus. De atunci, rusii si ucrainenii isi paseaza vina. Aceasta distrugere partiala a provocat inundatii in multe localitati de-a lungul Niprului, scrie La Libre Belgique, citat de…

- O femeie a trait șocul vieții sale, dupa ce s-a accidentat și a ajuns la Urgențe, in urma unui truc de pe TikTok. Aceasta și-a marturisit public experiența, astfel incat alți oameni sa nu mai aiba de suferit, in cazul in care se vor intalni cu același videoclip. Dupa cum știe toata lumea, oamenii publica…

- China a inceput sa sape cea mai adanca gaura de foraj, in incercarea de a studia zonele planetei aflate la mare adancime sub suprafața.Forajul a inceput marți intr-un deșert din bazinul Tarim, in regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei, potrivit agenției de presa chineze de stat Xinhua. Cu o adancime…

- Politistii de frontiera de la Punctului de Trecere Nadlac II, din judetul Arad, au depistat 105 migranti din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri care transportau folii de plastic. Soferii, cetateni turci, sunt cercetati pentru infractiunea de…

- Un barbat cu dubla cetațenie romano-ucraineana s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii de frontiera impreunca au reprezentanții Autoritații Vamale Romane au descoperit in microbuzul pe care il conducea, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, 6 tone de tutun de narghilea pentru care s-au prezentat…

- O femeie, in varsta de 51 de ani, a fost prinsa de vameși cu un lot comercial de produse cosmetologice. Potrivit funcționarilor vamali, aceasta venea din Odesa cu un autocar iar marfa nu ar fi declarat-o.

- Cum s-a transformat un furt intr-un moment extrem de emotionant. Totul s-a petrecut in dimineața zilei de duminica, 2 aprilie, intr-un magazin din localitatea Penne, provincia Pescara. O femeie in varsta de 63 de ani a incercat sa ia mai multe alimente pentru ca ii era extrem de foame. Dupa ce a fost…