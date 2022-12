Stiri pe aceeasi tema

- Peștele din Dunare poate fi mai periculos decat pestele marin, din cauza acumularii de metale grele, susțin cercetatorii Universitații „Dunarii de Jos” din Galați. Medicii susțin ca aceste metale pot provoca probleme neurologice, oncologice și intoxicații grave.

- USR a depus o inițiativa legislativa care propune eliminarea sancțiunilor din partea ANAF pentru contribuabilii care nu au depus in termen declarațiile fiscale din cauza problemelor tehnice ale Ministerului Finanțelor. In prezent, contribuabilii care nu depun la timp declarațiile fiscale sunt sancționați…

- Animalele de companie din Ungaria incep sa fie duse inapoi in adaposturi pentru ca proprietarii nu iși mai permit sa plateasca pentru hrana lor ori pentru vizitele la medicul veterinar, relateaza Reuters.

- Elena Ionescu s-a confruntat cu probleme grave din cauza machiajului. De la prea mult machiaj, artista a facut o infecție, iar acum are de luat antiiotic pentru a i se vindeca fața și a scapa de probleme. In exclusivitate la Xtra Night Show, vedeta a vorbit despre aceasta problema cu care s-a confruntat…

- Andreea Banica și fiica ei, Sofia, au trai momente de coșmar in aeroport din cauza unei companii aeriene. Vedeta și fiica ei au avut de așteptat ore in șir pana sa decoleze, iar in tot acest timp s-a confruntat cu diferite probleme. Iata ce a marturisit artista despre aceasta experiența!

- Laszlo Balint (43 de ani) a analizat meciul dintre Sepsi și FCSB, programat astazi, de la ora 21:00, in runda cu numarul 15 din Liga 1. Liber de contract dupa desparțirea de CS Universitatea Craiova, Laszlo Balint a ramas un atent urmaritor al fotbalului romanesc și crede ca duelul dintre Sepsi și…

- Piata mondiala de smartphone-uri a inregistrat, in perioada iulie-septembrie, cel mai slab trimestru al treilea de dupa 2014, in conditiile in care problemele economice i-au facut pe consumatori sa amane cheltuieile pentru produse precum echipamentele electronice personale, transmite

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lenna Horvart a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Vedeta a fost blocata la aeroport din cauza ochilor. De fiecare data cand iese din țara trebuie sa le prezinte autoritaților mai multe acte. Blondina a dezvaluit și ce planuri de viitor are.