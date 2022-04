Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și frumoasa lui soție, Gabriela Prisacariu, au petrecut cateva zile departe de meleagurile romanești, tocmai in Duba. In ediția din aceasta dimineața, Dani Oțil a dezvaluit la Neatza cu Razvan și Dani detalii despre experiența traumatizanta din vacanța. Iata ce nu ar mai repeta prezentatorul…

- Lidia Buble a fost invitata in aceasta dimineața la „Neatza cu Razvan și Dani” impreuna cu sora ei, Estera, cea cu care a participat la „Asia Express”. Un schimb de replici a avut loc intre artista și Dani Oțil, dupa ce prezentatorul s-a legat de aspectul ei fizic. Lidia Buble a fost impreuna cu Razvan…

- Dani Oțil a „comis-o” din nou la Neatza cu Razvan și Dani. Simpaticul matinal de la Antena 1 s-a dat de gol in fața prietenului sau Razvan Simion, cand a glumit pe seama faptului ca ar avea un cont fals de Instagram. Pe cine ar urmari soțul Gabrielei Prisacariu pe rețelele sociale. Pe cine urmarește…

- Razvan Simion a izbucnit in lacrimi la „Neatza cu Razvan și Dani”, in timp ce Adda vorbea despre problemele de sanatate pe care le are. Prezentatorul nu s-a mai putut abține și a plans in direct.Cantareața Adda se lupta cu boala Lyme, pe care a descoperit ca o are de curand. Artista a primit de multe…

- Dani Oțil, care prezinta de ani de zile matinalul „Neatza cu Razvan și Dani”, a lipsit astazi de pe post, de la Antena 1. Prezentatorul nu e in vreo vacanța cu soția Gabriela Prisacariu și cu fiul lor, ci și-a urmat marea pasiune. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 este plecat in Laponia acolo…

- In ediția de astazi, 4 februarie, Razvan Simion și Ramona Olaru au lipsit de la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”. Dani Oțil a ramas singur sa prezinte matinalul de la Antena 1.Saptamana trecuta, Dani Oțil a fost cel care a lipsit motivat cateva zile de la emisiune, pentru ca fiul sau avea probleme…