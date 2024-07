Stiri pe aceeasi tema

- Darren Jason Watkins Jr., cunoscut sub numele de IShowSpeed, unul dintre cei mai populari streameri din Statele Unite, a ajuns in Piața Obor pentru a gusta tradiționalii mici. Peste 100.000 de oameni ii urmaresc live-ul pe canalul sau de YouTube. Aventurile lui IShowSpeed in București Speed a inceput…

- Celebrul vlogger IShowSpeed, admirator declarat al lui Cristiano Ronaldo, și-a așteptat idolul in parcarea stadionului din Leipzig dupa Portugalia - Cehia 2-1, in speranța ca-l va intalni din nou fața in fața pe CR7. Nu s-a intamplat, a ieșit circ cu peste 190.000 de oameni urmarind totul pe YouTube!…

- Ieșirea de ieri pe strazile Turzii a fost cu adevarat speciala. Am fost primiți cu bucurie de locuitorii orașului și am simțit aprecierea lor sincera. Discuțiile cu turdenii de pe strazile Panseluțelor, Narciselor și din parcul Teilor mi-au readus aminte de legatura puternica pe care o avem cu cetațenii…

- Apariție neașteptata in orașul Galați, unde un autobuz alimentat cu hidrogen a fost vazut astazi pe traseu. Va fi in circulație in zilele de luni și marți. Acest eveniment reprezinta o oportunitate de prezentare a autobuzului "prietenos cu mediul" in cadrul traseelor de transport public ale orașului.…

- Ninsoare in Novosibirsk, precipitații solide au fost observate in diferite raioane ale orașului, comunica locuitorii. Apropo, de mult timp, zapada in luna mai nu este considerata o anomalie, dar de fiecare data surprinde foarte mult locuitorii din Novosibirsk. Deci, pe 1 mai 2023, peste oraș s-a abatut…

- Strada Uliului din Cluj-Napoca a fost inchisa dupa alunecarea de teren produsa vineri seara. Locuitorii de pe strada spun ca problema fisurilor din asfalt a fost semnalata in mod repetat, dar ultima data cei din Primarie au turnat asfalt pentru a nu se vedea crapaturile.Ei bine, fizica l-a batuit pe…