Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar s-a filmat in timp ce sta pe capota unei mașini de Poliție și a postat imaginile pe TikTok. Polițiștii din Dolj s-au autosesizat și au deschis dosar penal in acest caz. In imagini se vede cum tanarul se urca pe capota mașinii de poliție, parcata pe marginea unui drum intens circulat. Poliția…

- Un barbat care a plecat cu motocicleta la plimbare dupa o petrecere, fara echipament corespunzator si fara casca de protectie, a murit joi seara pe o strada din Chiajna. Accidentul cumplit a fost surprins de camerele de supraveghere, informeaza Observatornews. Dupa ce ar fi chefuit la o petrecere, tanarul…

- Caz ieșit din comun in Dolj. O urmarire mai puțin obișnuita s-a petrecut marți dimineața, pe șoselele unei localitați din județ. In momentul in care au reușit sa opreasca mașina, polițiștii au descoperit la volan un copil de 12 ani. Minorul furase mașina parinților și ieșise la plimbare.Polițiștii din…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, printr-un comunicat de presa, ca politistii au fost sesizati, in noaptea de sambata spre duminica, prin apel 112, de un barbat de 34 de ani, din comuna Poiana Mare, cu privire la faptul ca vecinul sau, un barbat de 77 de ani, a fost talharit.„La…

- Tatal unei fete din Petrila a anunțat Poliția de dispariția acesteia și susține ca a fost rapita de pe strada de un barbat pe care-l cunoștea din Anglia. Fata are 13 ani și Poliția Romana e in alerta pentru gasirea ei, scrie Antena 3 . Polițiștii din Petrila au fost sesizați de un barbat din oraș ca…

- Conform prevederilor art. 335, alin. 3 din Codul Penal, cu aceeași pedeapsa ( inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda) se sancționeaza și persoana care incredințeaza un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei…

- Un barbat in varsta de 24 de ani a murit si alte sase persoane au fost ranite, joi dimineata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp, la iesirea din municipiul Constanta spre Ovidiu. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis ca politistii rutieri au fost sesizati, joi…

- Politistii doljeni au tras focuri de arma pentru prinderea unui adolescent in varsta de 15 ani, care se afla la volanul unei masini si care a refuzat sa opreasca la semnal. Urmarirea s-a intins pe sapte kilometri, iar in urma folosirii armelor nu au fost persoane ranite, relateaza News.ro. Inspectoratul…