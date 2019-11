Ce a patit Adelina Pestritu de era sa nu mai ajunga la gala din Los Angeles

Stiri pe aceeasi tema

- Gala People’s Choice 2019 a avut loc duminica seara, la Barker Hangar, in Santa Monica, California. La cea de-a 45-a editie a evenimentului, Adelina Pestrițu a fost desemnata cel mai bun influencer din Romania. Printre marii castigatori ai evenimentului s-au mai numarat actorul Kevin Hart, aflat la…

- Super nunta in showbiz desprinsa din anii 30! Nu mai putin de 500 de invitati au luat parte la marele eveniment! "Kim Kardashian de Romania" si alesul ei, Bogdan, au spus "DA" intr-un cadru de poveste, insa peripetiile nu au lipsit! Artista a fost la un pas sa ajunga pe mana medicilor si sa rateze ceremonia!

- Un echipaj de jandarmi din cadrul I.J.J. Prahova s-a deplasat in zona impadurita cuprinsa intre localitatile Bustenari si Valcanesti, pentru a sprijini doua persoane blocate pe un drum forestier.