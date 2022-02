Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Platformei DA, Dinu Plingau, și ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, au avut un schimb de replici in contextul discuțiilor despre riscul de a primi o noua scrisoare de avertizare de la Gazprom, pina pe 20 februarie, in cadrul emisiunii Cutia neagra,…

- Nici administratia socialista a lui Antonio Costa, nici precedentul mandat de presedinte al lui Sergio Mattarella nu au fost ireprosabile, dar, ambele, au avut marea calitate de a raspunde asteptarilor publicului. Printre crize si provocari de tot felul, politica europeana continua sa mearga in ritmul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, estimeaza ca un varf al celui de-al cincilea val al pandemiei de COVID-19, pe care Romania il traverseaza in aceasta perioada, ar putea fi atins in perioada 10-15 februarie. El afirma ca „este aproape imposibil” ca o persoana sanatoasa, care nu s-a vaccinat, sa…

- Cel mai probabil, liderul de la Kremlin nu a luat, de fapt, o decizie in privința unei eventuale intervenții militare și este mulțumit de faptul ca oficialii din Occident stau in tensiune, deoarece așa poate obține rezultate mai bune in relația cu Occidentul, spun analiștii citați de New York Times…

- Opinia generala e ca retelele sociale detin prea multa putere in gestionarea normelor de exprimare online. Ele nu ar trebui sa fie cele care decid singure asupra libertatii de exprimare, deoarece devine din ce in ce mai clar ca cei care le conduc favorizeaza minimizarea consecintelor politice in loc…

- Consiliul Fiscal (CF) apreciaza ca 2022 este un an test foarte sever in privinta consolidarii bugetare, iar o consolidare mai lenta decat cea optima marește riscurile la adresa finantarii neproblematice a dezechilibrului extern, precum si in ceea ce priveste conditiile de finantare, se arata in Opinia…

- „Asteptam noul proiect privind certificatul verde. Asteptam sa vina ministrul Sanatatii la coalitie cu aceasta noua varianta. Opinia mea este ca o varianta noua va intarzia implementarea certificatului verde. Sper sa ma insel, sper sa nu am dreptate, sper sa fie o varianta care sa treaca imediat prin…

- Aparitia unei noi variante a SARS-CoV-2, in Africa de Sud, ar putea schimba cursul pandemiei si repune pe tapet problema evolutiei acest virus. Cei mai multi experti cred ca inevitabil, pe termen lung, SARS-CoV-2 va deveni un virus endemic, mai putin agresiv, dar exista si opinii diferite.