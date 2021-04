Ce a mâncat Isus la ”Cina cea de taină”! Așa arată MENIUL COMPLET, conform cercetătorilor Ce a mancat Isus la ”cina cea de taina”, ultima masa pe care a servit-o Mantuitorul și cei 12 discipoli ai sai. Este imposibil de știut cu exactitate meniul dar s-a studiat obiceiurile alimentare din acea vreme. Un studio recent ce a plecat de la tema ”Cinei cea de taina”, ilustrata de Leonardo Da Vinci (pictura sa ramane cea mai cunoscuta descriere vizuala a momentului, folosita deseori in arta și film) a avut un rezultat neașteptat. Ce a mancat Isus la ”Cina cea de taina”. Meniul completat refacut de cercetatori nu cuprindea doar paine și vin O tocana tradiționala iudaica denumita ”cholent”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica Floriilor este o sarbatoare creștina care comemoreaza intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim in zilele dinaintea patimilor. Aceasta sarbatoare nu are o data exacta, ea avand loc intotdeauna in ultima duminica dinaintea Paștelui. In 2021, Duminica Floriilor pica pe 25 aprilie, conform Calendarului…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Ai incercat pana acum pasca cu branza sarata? Este o rețeta super simpla, dar delicioasa. Daca te-ai saturat de clasica rețeta dulce, ar trebui sa incerci și aceasta varianta. Pasca este un desert tradițional de Paște, care nu lipsește de pe masa niciunui roman de Inviere. Acest preparat se face dintr-un…

- Am pus fața in fața doua mesaje transmise de Klaus Iohannis poporului roman. Unul de sambata, 3 aprilie, iar celalalt din 4 aprilie. Primul era cu ocazia Paștelui catolic, al doilea cu prilejul aniversarii NATO. Ambele au o nota comuna. Despre romani, cat mai puțin. Vorbește președintele despre Paște.…

- Buna Vestire, 25 martie. Buna Vestire este o sarbatoare cu data fixa, 25 martie, de la care pana la Craciun, cand Fecioara Maria l-a nascut pe Iisus, sunt exact noua luni. Buna Vestire este sarbatorita in fiecare an in perioada Postului Mare, fiind una dintre ocaziile pentru care Biserica acorda dezlegare…

- Buna Vestire este o sarbatoare creștina celebrata in data de 25 martie a fiecarui an in amintirea momentului anunțarii Fecioarei Maria de catre Arhanghelul Gabriel ca va concepe și va deveni mama lui Iisus din Nazaret. Citește și: Vlad Voiculescu detoneaza NUCLEARA: liberalii au masluit cifrele…

- Creștinii sarbatoresc in ziua de 25 martie 2021 Buna vestire.Buna Vestire este o sarbatoare creștina celebrata in data de 25 martie, in amintirea momentului in care Arhanghelul Gabriel a anunțat-o pe Fecioara Maria ca-l va naște pe Iisus din Nazaret.Atat tradiția catolica cat și cea ortodoxa localizeaza…

- Familia Nadiei Comaneci. Fiul ei e deja adolescent! Nadia Comaneci are o familie extrem de frumoasa și duce o viața buna in America, acolo unde s-a mutat deja de mulți ani. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Nadia Comaneci (@comaneci10) Este casatorita din anul 1996 cu fostul…