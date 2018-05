Ce a mai ramas din operatiunea "Mutarea ambasadei Romaniei din Israel" si cum a schimbat agenda publica

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe a incercat sa explice, in Senat, cum anume s-a ajuns la conflictul privind relocarea ambasadei Romaniei in Israel, pana in punctul in care presedintele a cerut imperativ demisia premierului. Nu a fost un Memorandum, ci doar o propunere de analiza, a spus Melescanu, care…

- Teodor Meleșcanu va fi audiat in comisia de politica externa din Parlament, pe tema Memorandumului privind mutarea Ambasadei din Israel. Audierea urmeaza sa aiba loc miercurea viitoare. Guvernul a decis, pe ascuns, mutarea Ambasadei Romaniei in Israel la Ierusalim ; Anunțul a fost facut joi seara, de…

- În una dintre cele mai sensibile teme de politica externa, recte mutarea capitalei Israelului de la Tel-Aviv la Ierusalim și implicit mutarea Ambasadei României, Klaus Iohannis demonstreaza ca principala atribuție a funcției de președinte e o palarie prea mare pentru el. Precum…

- Guvernul Romaniei a decis. Ambasada noastra se va muta de la Tel Aviv la Ierusalim. Suntem prima țara din Europa, care face aceasta mișcare. Cu mari implicații politice, geostrategice și, evident emoționale. Liviu Dragnea este cel care a anunțat ieri seara aceasta mișcare a Guvernului. Iar azi aflam…

- Viorica Dancila a confirmat vineri ca Executivul a adoptat un memorandum privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, precizand ca se vor purta discutii cu toate institutiile, inclusiv cu presedintele Klaus Iohannis.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. ”Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-sef) si cu…