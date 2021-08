Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Ida a lasat New Orleans fara curent electric. Furtuna, clasificata in categoria 4 din 5 la sosirea pe coasta statului Louisiana, a mai slabit intre timp in intensitate și este acum de categoria 2.

- Un barbat a dat dovada de o generozitate ieșita din comun atunci cand a lasat angajaților unui restaurant din Florida un bacșiș de 10.000 de dolari la o nota de plata de 144 de dolari, a informat presa locala.

- O romanca de 45 de ani și-ar fi lasat fiul bolnav mintal, in varsta de 14 ani, sub soarele arzator ore in șir, provocandu-i decesul. Aceasta este acum in arest, conform La Stampa. Evenimentul s-a petrecut in zona Catanese, din Italia. Romanca l-ar fi dus pe baiat in patul sau de acasa și ar…

- Pompierii voluntari din Toplita au intervenit, luni seara, pentru devierea apei curse de pe versanti in urma unei ploi torentiale, pentru a nu inunda drumul national 15, dar si pentru ridicarea unui dig din saci de nisip, pentru ca apa sa nu intre intr-o casa, in vreme ce la Tulghes s-a intervenit pentru…

- Cel putin 60 de persoane si-au pierdut viata in urma surparii partiale a unui imobil la 24 iunie la Surfside, in statul american Florida, au anuntat joi autoritatile locale, la doua saptamani dupa catastrofa, relateaza AFP.

- Zece persoane - între care noua copii - au murit într-un accident în lant în care au fost implicate 15 mașini și care s-a produs în apropiere de Greenville, în statul american Alabama, relateaza AFP. Autoritațile considera ca accidentul ar putea avea legatura cu furtuna…

- Americanii nevaccinati care vor sa mearga la concertul trupei Teenage Bottle-rocket vor plati o mie de dolari pe bilet, in timp ce vaccinatii vor intra doar cu 18 dolari. Organizatorii concertului spun ca fanii vor veni astfel liniștiți la concert, fara spaima ca se vor imbolnavi de COVID, potrivit…