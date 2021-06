Cu toate ca nu a caștigat marele premiu in valoare de 30.000 de euro, Elena Matei a caștigat un loc in inima tuturor telespectatorilor. Frumoasa blondina a oferit un interviu emoționant despre experiența sa la Chefi la cuțite, dar mai ales, a spus ce a invațat de la mentorul sau, Sorin Bontea. Cat despre ce a motivat-o sa se inscrie in cadrul show-ului culinar de pe Antena 1, concurenta susține ca a vrut sa le arate tuturor ca femeile gatesc mai bine decat barbații!