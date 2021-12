Stiri pe aceeasi tema

- Georgiana Lobonț este una dintre cele mai cunoscute și indragite artiste de la noi din țara. Cantareața a facut marturisiri in exclusivitate la Antena Stars despre cel mai frumos moment, așteptat de toți copiii. Ei bine, este vorba despre Moș Nicolae, care nu a intarziat sa apara anul acesta nici in…

- Daca planurile celor de la Aeroportul Internațional Timișoara vor avea succes, locația unde acesta iși desfașoara activitatea se va transforma intr-o mare centrala electric ”verde”. AIT iși propune sa acceseze, prin PNRR, cateva milioane de euro, pentru a instala mai multe hectare de panouri solare,…

- Georgiana Lobonț și-a facut un nume in industria muzicala din Romania lansand melodii care au ajuns puternic in inimile oamenilor. Cantareața de muzica populara caștiga zeci de mii se euro doar din YouTube.

- Ruby se bucura de un mare succes in ceea ce privește cariera sa, insa artista are in spate foarte mulți ani de munca și a fost nevoita sa faca și sacricificii pentru a-și vedea visul implinit. Cantareața a fost prezenta la un eveniment spectaculos din Dubai, unde au partitipat mai multe vedete celebre…

- Gabriella Nastas este o tanara cantareața din Republica Moldova, caareia i s-a spus ca este ”prea grasa” pentru a avea succes in industria muzicala. Aceasta remarca ambiționat-o pe bruneta atat de tare incat acum a ajuns sa aiba un trup de invidiat. Artista a povestit cum a ajuns sa aiba probleme cu…

- Georgiana Lobonț este una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica de petrecere. Artista se bucura de un succes colosal, dupa ce piesele ei lansate pe YouTube au fost asxuktate de sute de oameni. Cantareața a fost invitata in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a marturisit care a fost cea mai…

- Georgiana Lobonț nu s-a mai putut abține și a trecut ”la atac”, asta dupa ce o fana a scos-o din sarite. Soțul cantareței a fost jignit de catre una dintre admiratoarele artistei, iar Georgiana Lobonț nu a stat indiferenta. Ce mesaj i-a transmis vedeta.

- Lidia Buble este hotarata sa fie caștigatoarea sezonului 4 Asia Express” Cantareața se folosește de tactici speciale pentru a face cu succes autostopul. In timp ce alți concurenți implora cum știu mai bine șoferii, artista apeleaza la trucuri puțin mai viclene.